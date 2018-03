Wissenschaft erforscht Saarländisch – neue Studie gestartet

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wissenschaftler der Universität Saarbrücken nehmen den saarländischen Dialekt unter die Lupe. Für eine aktuelle Studie sucht der Sprachforscher Christian Ramelli dialektsichere Testpersonen. Sie sollen in Fragebögen standarddeutsche Sätze in ihren Ortsdialekt übersetzen und aufschreiben. «Ich habe den Hund gebadet» heißt dann beispielsweise «Ich hann de Hund gebaad.» Den Sprachforschern geht es unter anderem um die Frage, wie sich Saarländisch von den Dialekten unterscheidet, die in Luxemburg und Rheinland-Pfalz gesprochen werden.