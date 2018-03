Wirtschaftsministerin sieht Investitionsbank nicht in Gefahr

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) sieht die landeseigene Förderbank ISB trotz der Nürburgring-Pleite nicht in Gefahr. Die Investitions- und Strukturbank sei «in jedem Fall durch das Land abgesichert», sagte Lemke am Mittwoch in Mainz. «Weder die ISB noch die Kreditversorgung noch die Wirtschaftsförderung bei uns in Rheinland-Pfalz sind in Gefahr.» CDU-Fraktions- und Landeschefin Julia Klöckner hatte gewarnt, die Mittelstandsfinanzierung des Landes könne infrage gestellt sein.