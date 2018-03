Wirtschaft kritisiert Rot-Grün – Konjunktur robust trotz Risiken

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist unzufrieden mit der rot-grünen Landesregierung wegen der hohen Verschuldung und Unklarheiten bei der Energiewende. Der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Gerhard Braun, sagte am Dienstag anlässlich des Unternehmertages in Mainz: «Die Verschuldung im Land kann so nicht weitergehen.» Mit 500 Euro habe Rheinland-Pfalz bundesweit die meisten neuen Schulden pro Einwohner – das sei dramatisch, zumal die Steuereinnahmen nie höher gewesen seien. Braun verlangte das Streichen von Subventionen, aber auch den Ausbau von Straßen und den Erhalt des 24-Stunden-Betriebs am Flughafen Hahn.