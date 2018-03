Winzer schwärmen über Weinjahrgang 2011

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Winzer erwarten einen «tollen Weinjahrgang» 2011. Er lasse geschmacklich gesehen keine Wünsche offen, sagte der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, Norbert Weber, am Dienstag in Mainz laut Mitteilung des Deutschen Weininstituts. «Dank des Bilderbuchherbstes erreichte ein großer Teil der Ernte das Prädikatsweinniveau.» Die Winzer hatten wegen der Wetterkapriolen zunächst Sorge gehabt. Der Ertrag liege mit rund neun Millionen Hektolitern auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen zehn Jahre. Weinfreunde müssen voraussichtlich nicht tiefer in die Tasche greifen: Die Branche rechnet mit weitgehend stabilen Weinpreisen.