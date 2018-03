Winter kehrt im Südwesten mit Frost und Schnee zurück

Aus unserem Archiv

Offenbach

Im Südwesten Deutschlands kehrt nach zuletzt milden Tagen der Winter zurück. Autofahrer müssen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen daher wieder auf glatte Straßen einstellen. Dabei fällt bis in die tiefen Lagen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende Schnee. „Derzeit stellt sich die Wetterlage komplett um“, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag in Offenbach.