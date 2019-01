Auf schneeglatten Straßen sind am Mittwoch zahlreiche Autofahrer ins Rutschen geraten. Meist blieb es beim Blechschaden, es gab aber auch Verletzte. Und es ist weiter Vorsicht geboten: Auch in den kommenden Nächten kann es glatt werden.

Bitburg/Simmern/Speyer/Bad Kreuznach/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Schnee und Glätte haben in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Vor allem in der Nähe des Saarlands und im Hunsrück rutschten Autos am ...