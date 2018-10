Windpark Fürfeld darf vorerst nicht betrieben werden

Aus unserem Archiv

Koblenz

Eine Anlage mit sieben Windrädern in Fürfeld bei Bad Kreuznach darf vorerst nicht betrieben werden. Das beschloss das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz (Az.: 1 B 10249/14.OVG) und kippte damit eine Entscheidung des Koblenzer Verwaltungsgerichts. Gegen die Genehmigung für die Anlage hatte der rheinland-pfälzische Landesverband des BUND Widerspruch eingelegt. Entsprechend wertete der BUND-Landesvorsitzende Harry Neumann die OVG-Entscheidung als großen Erfolg für den Natur- und Umweltschutz in ganz Deutschland, wie er am Donnerstag mitteilte.