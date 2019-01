In einem in der Form einzigartigen vertikalen Windkanal an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität wird erforscht, was physikalisch und chemisch in Wolken passiert. Konkret geht es um das Verhalten von Wolkenteilchen wie Tropfen, Graupel- oder Hagelkörnern, wie Professor Stephan Borrmann vom Institut für Physik der Atmosphäre erklärte. In dem Kanal werden diese Teilchen in der Schwebe gehalten, die Strömungsgeschwindigkeit der Luft und andere Parameter werden genau justiert. Interessant können die in der zweistöckigen Apparatur gewonnenen Erkenntnisse etwa für Wetter- und Niederschlagsvorhersagen sein. Auch der Deutsche Wetterdienst weiß die Arbeit der Mainzer Forscher zu schätzen.

Max-Planck-Gesellschaft zum Windtunnel Institut für Physik der Atmosphäre der Johannes Gutenberg-Universität Institut für Physik der Uni Mainz zum Windkanal Deutsche Forschungsgemeinschaft zu einem geförderten Projekt mit dem Windkanal

