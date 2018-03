Wildkatzen-Population in Rheinland-Pfalz stabil

Aus unserem Archiv

Mainz

Gute Nachrichten zum Tag der Katze an diesem Mittwoch: In Rheinland-Pfalz scheint es um die Wildkatzen-Population gut bestellt zu sein. «Die Wildkatze ist hier relativ stabil und scheint nie ausgestorben gewesen zu sein. In Bayern oder Baden-Württemberg war das nicht immer so», sagt Burkhard Vogel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).