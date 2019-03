Die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz ist 2018 auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken. Die Aufklärungsquote erreichte zugleich den höchsten Wert seit Beginn der Kriminalstatistik 1971. „In Europa lebt man in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen besonders sicher“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in Mainz. Das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Bürger gehe allerdings genau in die andere Richtung. „Das muss man enorm ernst nehmen.“

Die Zahl der angezeigten Straftaten - ohne ausländerrechtliche Verstöße wegen illegaler Einreise - ging im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf etwa 238 700 zurück. Die Aufklärungsquote legte leicht zu, um ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.