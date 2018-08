Die Zahl der an rheinland-pfälzischen Gerichten verurteilten Menschen ist weiter gesunken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 31 965 Personen abgeurteilt und damit rund vier Prozent weniger als 2016, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz berichtete. Mit dem neuerlichen Rückgang setzte sich dem Ministerium zufolge ein langjähriger Trend fort. Der höchste Stand mit 43 528 Urteilen datiert demnach aus dem Jahr 2005. Rückgänge gab es sowohl bei den Verurteilungen von Jugendlichen als auch bei Gewaltdelikten. Der Anteil ausländischer oder staatenloser Menschen an allen Verurteilten nahm indes weiter zu.

Die Zahl der Verurteilungen sei allerdings nur das eine, betonte Mertin. Sorgen bereiteten regelrechte Mammutverfahren, die sehr aufwendig seien, „Personal ohne Ende fressen“ und einzelne Kammern an Gerichten regelrecht lahmlegen ...

