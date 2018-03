Weniger Straftaten an Rosenmontag in Mainz als im Vorjahr

Aus unserem Archiv

Mainz

An Rosenmontag sind in Mainz insgesamt weniger Straftaten verübt worden als im Vorjahr – allerdings waren darunter etwas mehr Körperverletzungen. Die geringere Zahl an Straftaten sei erstaunlich, weil 2017 nach einem eiskalten Starkregen nach dem Rosenmontagszug die Stadt wie leer gefegt gewesen sei, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto am Dienstag. In diesem Jahr wiederum hätten die Narren noch bis spät in die Nacht gefeiert. Unter dem Strich zählte die Polizei an diesem Rosenmontag 113 Straftaten, darunter 73 Körperverletzungen. Im Vorjahr waren es 137 Taten, darunter 60 Körperverletzungen. Möglicherweise werden in den kommenden Tagen noch Taten nachgemeldet.