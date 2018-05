An rheinland-pfälzischen Schulen werden seit Jahren immer weniger Straftaten gezählt. Das geht aus Daten des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz hervor. Der Rückgang betrifft Körperverletzungen, Diebstähle und auch Sachbeschädigungen. Während das Bildungsministerium dies als Zeichen dafür sieht, dass die Präventionsarbeit in Schulen wirkt, spricht die Lehrergewerkschaft VBE von einer vermutlich hohen Dunkelziffer. Viele Fälle würden nicht angezeigt und landeten daher nicht in der Statistik. Sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern sei die Hemmschwelle hoch, über Übergriffe zu reden und sie bekannt zu machen.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.