Weniger Autodiebstähle in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz

In Rheinland-Pfalz werden immer weniger Autos gestohlen. Das geht aus der Auto-Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr 378 kaskoversicherte Autos und damit 0,3 Prozent weniger als 2014 (379) gestohlen. Insgesamt haben Autodiebe damit einen Schaden von mehr als fünf Millionen Euro verursacht. Die Quote der gestohlenen Autos liegt in Rheinland-Pfalz mit 0,2 pro 1000 versicherter Autos unter dem Bundesdurchschnitt (0,5).