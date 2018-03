Weniger Autodiebstähle im Saarland

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland werden immer weniger Autos gestohlen. Das geht aus der Auto-Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr 93 kaskoversicherte Autos gestohlen. Das waren fast 22 Prozent weniger Diebstähle als noch 2014. Damit ist die Quote im bundesweiten Vergleich am stärksten gesunken. Noch 2014 schlugen die Autodiebe im Saarland 119 mal zu.