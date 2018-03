Weltkriegsbombe in Wittlich erfolgreich entschärft

Aus unserem Archiv

Wittlich

Eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe ist am Sonntag in Wittlich erfolgreich entschärft worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es habe acht Minuten gedauert, bis die Experten des Kampfmittelräumdienstes den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht hatten. Zuvor mussten rund 2700 Menschen ihre Häuser verlassen, darunter auch die Bewohner eines Altenheims. «Das hat alles gut geklappt», sagte der Sprecher. Die US-amerikanische Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.