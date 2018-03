Weiter Zugausfälle im Fernverkehr der Bahn

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Orkan „Friederike“ ist zwar abgezogen, die Bahn hat aber am Freitag noch nicht auf allen Fernverkehrsstrecken den Betrieb wieder aufnehmen können. Am Mittag waren noch die Strecken Kassel-Wilhelmshöhe – Gießen – Frankfurt sowie Frankfurt – Mainz – Koblenz – Köln gesperrt, wie die Bahn online mitteilte. Die Züge starteten, sobald die Strecken freigegeben seien. Mit weitgehend normalem Verkehr rechnet die Bahn erst wieder am Wochenende. Die ICE-Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln sei frei, sagte ein Bahnsprecher. Bundesweit hinterließ „Friederike“ nach Bahnangaben einen Millionenschaden.