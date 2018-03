Weißer Hirsch «Hansi» weiter unterwegs

Bad Sobernheim (dpa/lrs) – «Hansi» ist weiter auf freiem Fuß: Der weiße Hirsch aus dem Soonwald soll voraussichtlich am Dienstagabend eingefangen werden. «Das ist alles sehr aufwendig», sagte der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Bad Kreuznach, Klaus Nieding, am Montag der dpa. Der Hirsch müsse mit einem Betäubungsgewehr beruhigt werden, ohne dabei umzufallen. Um lebensgefährliche Darmprobleme zu vermeiden, dürfe das Tier auch nur im Stehen transportiert werden.

«Hansi» darf nur im Stehen transportiert werden.

Foto: Ulrich Hässler/Archiv – DPA

Vor etwa vier Wochen war «Hansi» aus seinem Gehege in Bad Sobernheim abgehauen. Nieding hatte den Hirsch und andere Gattertiere gekauft, das weiße Tier soll nun in eine neue Herde integriert werden. Leben wird «Hansi» in einem von zwei Gattern – außer Reichweite eines Platzhirschs. «Der würde in der Brunft Frikassee machen aus Hansi», sagte Nieding. Der weiße Hirsch hatte vor kurzem für den neuen «Heimat»-Film von Edgar Reitz vor der Kamera gestanden.