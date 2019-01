Ein halbes Jahr nach einer Anregung von Wirtschaftsminister Volker Wissing suchen die Weinerzeuger nach Wegen für eine Aufnahme des Kulturguts Wein in das immaterielle Unesco-Welterbe. Vor der Jahreshauptversammlung des Weinbauverbands Rheinhessen sagte dessen Präsident Ingo Steitz: „Wir sind höchst motiviert, den Welterbestatus zu erlangen.“ Auf dem Treffen des Verbands in Nieder-Olm, im Rahmen der seit Montag laufenden Agrartage Rheinhessen, ist Wissing (FDP) am (heutigen) Freitag mit einem Vortrag über das „Kulturgut Wein“ angekündigt.

Die Antragstellung bedürfe einer eingehenden Vorbereitung, sagte Steitz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Aus seiner Sicht sollte der Antrag für den gesamten Weinbau in Deutschland gestellt werden.Auch die Internationale ...

