Aus der Hitze in die Kälte: Klimaforscher in der Antarktis können sich auf einen guten Tropfen aus Rheinland-Pfalz freuen. Eine Kiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz für die Station Neumayer III sei reisefertig verpackt worden, sagte eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) am Donnerstag in Mainz. „Die Zeremonie mit dem Präsidenten Hans-Jürgen Seimetz und den Weinköniginnen fand im Foyer statt.“ Die Kiste wird nun auf den rund 14 000 Kilometer weiten Weg geschickt. Seit 1984 wird jährlich eine Kiste an die Station geschickt, um an den bayerisch-pfälzischen Namensgeber Georg von Neumayer zu erinnern.

Die vernagelte Kiste wird in Bremerhaven auf den Eisbrecher „Polarstern“ verladen, der den Wein an sein Ziel bringt. „Der Wein wird wohl Anfang Januar ankommen“, sagte eine SGD-Sprecherin in Neustadt ...

