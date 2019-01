Der „Weltrekord“ liegt bei 25,01 Metern – wird er geknackt? Im pfälzischen Weidenthal flogen am Sonntag wieder Fichten durch die Luft. In dem 2500-Seelen-Dorf wurde zum 13. Mal die sogenannte Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgetragen. Die Teilnehmer mussten etwa 1,50 Meter große Fichten wie einen Speer werfen, sie wie einen Leichtathletik-Hammer mit einer Drehung schleudern und in der Hochsprunganlage über eine Latte bugsieren. Die einzelnen Werte wurden addiert. Die Sieger sollten am frühen Abend feststehen. Als Preise gibt es gehäkelte Elchfiguren.

Frauen und Männer traten in getrennten Wettbewerben an. Den Veranstaltern zufolge wurden keine echten Christbäume für das Turnier verwendet. Die Fichten wurden vorher für den Wettstreit im gemeindeeigenen Wald gefällt. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.