Wegen Katze gebremst: 57-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Aus unserem Archiv

Stadecken-Elsheim (dpa/lrs) – Weil er wegen einer Katze gebremst hat, hat ein Autofahrer im Kreis Mainz-Bingen einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteile, war der 57-Jährige am Donnerstag von Nieder-Olm kommend in Richtung Stadecken unterwegs, als eine Katze über die Straße lief. Trotz Vollbremsung wurde die Katze erfasst und tödlich verletzt.