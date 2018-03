Wegen Abbrennen von Pyrotechnik: Geldstrafe für Mainz

Aus unserem Archiv

Mainz

Der FSV Mainz 05 ist von der Europäischen Fußball-Union mit einer Geldstrafe in Höhe von 33 500 Euro belegt worden. Die UEFA ahndete damit am Montag das Abbrennen von Pyrotechnik durch Mainzer Fans in den Europa-League-Auswärtsspielen des Fußball-Bundesligisten beim RSC Anderlecht und AS St. Etienne. „Für uns als Verein ist das eine sehr harte Strafe“, sagte 05-Präsident Harald Strutz.