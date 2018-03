Weg für gemeinsamen Fluglärm-Antrag frei

Aus unserem Archiv

Mainz

Im rheinland-pfälzischen Landtag ist der Weg für einen gemeinsamen Antrag gegen zunehmenden Fluglärm durch den Frankfurter Flughafen nun doch frei. SPD, Grüne und CDU waren sich zwar einig in der Kritik am Lärm, doch die CDU wollte für ein gemeinsames Papier am Mittwoch zunächst den Satz beibehalten, dass Nachtfluggenehmigungen wie für den Flughafen Hahn nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden dürften. Das stieß auf Kritik bei SPD und Grünen. Aus CDU-Fraktionskreisen hieß es nun, der Satz werde nicht übernommen, zugleich sollten für einen gemeinsamen Antrag die Textpassagen über eine Bundesratsinitiative gegen Fluglärm wegfallen. Der Landtag wollte am späten Nachmittag darüber entscheiden.