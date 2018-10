Der zur United-Internet-Gruppe gehörende Web-Hoster 1&1 will seine führende Position in Europa mit einem neuen Markenauftritt und weiteren Angeboten für den Mittelstand ausbauen. Mit dem Namen „Ionos“ werde eine globale Marke eingeführt, mit der das Unternehmen mit Sitz in Montabaur im Westerwald auch international seine Größe zeigen wolle, sagte der Vorstandsvorsitzende der 1&1 Internet SE, Achim Weiß, am Freitag in einer Web-Konferenz. Die auf nationalen Märkten eingeführten Marken sollen weiter bestehen bleiben. Web-Hoster verkaufen ihren Kunden Server-Platz für Internet-Auftritte und begleiten dieses Kerngeschäft mit ergänzenden Anwendungen.

Zwei Jahre nach dem Erwerb des Konkurrenten Strato und gut ein Jahr nach der vollständigen Übernahme des Berliner Cloud-Anbieters ProfitBricks will 1&1 verstärkt Cloud-Lösungen für den Mittelstand anbieten. Kleinere Unternehmen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.