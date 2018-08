Die hohen Wassertemperaturen des Rheins haben Rekordwerte wie in den heißen Sommern 2003 und 2006 erreicht. Bei Mainz und Worms seien zeitweise mehr als 28 Grad gemessen worden, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Ob die Rekorde von 2003 und 2006 in Rheinland-Pfalz womöglich leicht übertroffen worden sind, lässt sich laut dem Gewässerökologen Helmut Fischer wegen Ungenauigkeiten beim Messen nicht sagen: „Wir können nicht auf Zehntel Grad genau Rekorde verkünden.“

Zum vorhergesagten leichten Abklingen der Hitze nach dem kommenden Donnerstag erklärte der Experte: „Die Wassertemperaturen reagieren relativ schnell auf einen Temperaturrückgang.“ Viel wärmer als 28 Grad könne der Rhein im ...

