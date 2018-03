Wasserstände von Mosel und Rhein steigen

Aus unserem Archiv

Trier

Nach einem leichten Rückgang an Neujahr steigt der Wasserstand der Mosel in den nächsten Tagen wieder an. Im Laufe des Mittwochvormittags sei nach starken Regenfällen ein Wasserstand von 7,50 Metern zu erwarten, sagte Michael Schuhmacher vom Hochwassermeldezentrum in Trier am Dienstag. Größere Schäden seien allerdings nicht zu erwarten. „Erst ab einem Wasserstand von acht Metern wird es kritisch“, sagte Schuhmacher. Einige Kreisstraßen könnten aber dennoch im Raum Trier überflutet werden.