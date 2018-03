Wasserschlauch überflutete Haus: Mann schlief weiter

Aus unserem Archiv

Landau

Der geplatzte Wasserschlauch einer Heizungsanlage ist der Grund für die sinnflutartige Überschwemmung in einem Landauer Mehrfamilienhaus. Das teilte die Feuerwehr am Montag auf Anfrage mit. Der Fall sorgte am Wochenende für Aufsehen, da der 42 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung so tief geschlafen hatte, dass er die Überschwemmung überhaupt nicht bemerkt hatte. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, lief das Wasser schon durch das gesamte Treppenhaus als die Rettungskräfte am Samstagabend eintrafen.