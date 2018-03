Wandel in Landwirtschaft: Experte empfiehlt Kooperationen

Aus unserem Archiv

Mainz

Eine mögliche Antwort auf den gewaltigen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist nach Ansicht des Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd eine verstärkte Zusammenarbeit über Betriebe hinweg. „Wir werden in Zukunft nicht umhin kommen, in Kooperationen zu denken – bei den Menschen und bei der Technik“, sagte Eberhard Hartelt.