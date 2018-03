«Waldhof»-Reederei fordert Schadenersatz in Millionenhöhe

Goar. Zweieinhalb Jahre nach der Havarie des Säuretankers «Waldhof» auf dem Rhein nahe der Loreley fordern die Eigentümer mehr als eine Million Euro Schadenersatz von der Reederei eines entgegenkommenden Schiffes. Die «Waldhof»-Reederei werfe der Besatzung des belgischen Schiffes vor, das Unglück mit zwei Toten durch falsches Fahrverhalten ausgelöst zu haben, teilte das Amtsgericht St. Goar am Donnerstag mit. Eine erste Verhandlung in dem Zivilprozess wurde am Donnerstag vertagt; eine gütliche Einigung scheiterte.

Die Reederei verlangt Schadenersatz. Foto: DPA

St. Goar (dpa/lrs) – Zweieinhalb Jahre nach der Havarie des Säuretankers «Waldhof» auf dem Rhein nahe der Loreley fordern die Eigentümer mehr als eine Million Euro Schadenersatz von der Reederei eines entgegenkommenden Schiffes. Die «Waldhof»-Reederei werfe der Besatzung des belgischen Schiffes vor, das Unglück mit zwei Toten durch falsches Fahrverhalten ausgelöst zu haben, teilte das Amtsgericht St. Goar am Donnerstag mit. Eine erste Verhandlung in dem Zivilprozess wurde am Donnerstag vertagt; eine gütliche Einigung scheiterte.

Das belgische Schiff hat nach Ansicht der Kläger den entgegenkommenden Säuretanker stark behindert, weil es nicht dessen Talfahrt abwartete, sagte Amtsgerichtsdirektor Klaus Behrendt. Die «Waldhof» wäre sonst um die Kurve gekommen und nicht an der engen Stelle havariert.

Die beklagte Seite bestreite jedoch, gegen die Wartepflicht verstoßen zu haben. Sie habe argumentiert, dass es an der Stelle erlaubt gewesen sei, trotz eines entgegenkommenden Schiffes zu Berg zu fahren. Der Schiffsführer habe demnach pflichtgemäß gehandelt. Zudem hätte die «Waldhof» einen anderen Kurs nehmen können. Es wäre nicht nötig gewesen, einen großen Bogen zu fahren.

Das Schiff mit rund 2400 Tonnen Schwefelsäure an Bord war in der Nacht zum 13. Januar 2011 auf dem Mittelrhein nahe der berühmten Loreley gekentert. Zwei Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Dem Untersuchungsbericht der Behörden zufolge hatte vor allem eine falsche Beladung der «Waldhof» zu dem Unfall geführt. Das Schiff war dadurch instabil geworden und wurde von einer gefährlichen Strömung ins Wanken gebracht.

Die Gesamtschäden, um die es in dem laufenden Prozess geht, liegen nach Angaben von Behrendt bei 3,5 Millionen Euro. Allerdings betrage der Streitwert nur 1,5 Millionen Euro, da für das belgische Schiff eine Haftungsbegrenzung gelte. Weitere Befragungen seien im laufenden Prozess nicht mehr nötig, da die Staatsanwaltschaft bereits alle Zeugen vernommen habe. Allerdings wolle der Kläger noch ein weiteres Gutachten in den Prozess einbringen. Die Entscheidung, ob das Gutachten zugelassen wird, will das Gericht am 12. September treffen.