Nach der umstrittenen internen Wahl des Direktors der Landesmedienzentrale Rheinland-Pfalz wird der Posten künftig öffentlich ausgeschrieben. Die Ampel-Koalition und die CDU-Opposition stimmten am Donnerstag im Landtag in Mainz für eine Neufassung des Landesmediengesetzes. Mit der öffentlichen Stellenausschreibung des Direktors und Vize-Direktors soll das Auswahlverfahren transparenter werden. Die AfD votierte dagegen. Sie fordert neben einer öffentlichen Ausschreibung auch die Befähigung zum Richteramt für Kandidaten und zwei Jahre Karenzzeit für Politiker. Die LMK beaufsichtigt den Privatfunk in Rheinland-Pfalz.

Seit April ist der frühere Medienstaatssekretär von Nordrhein-Westfalen, Marc Jan Eumann, neuer Chef der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz. Er war der einzige Kandidat einer internen Findungskommission. Er ...

