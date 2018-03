Waffennarr «Pulver-Kurt»: Habe die Sachen nur für andere aufbewahrt

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Rentner mit dem Spitznamen «Pulver-Kurt» soll in der Nordpfalz ein riesiges illegales Lager mit Waffen, Sprengstoff und Munition gehortet haben. Allerdings habe er die explosive Sammlung von anderen bekommen, beteuerte der 64-Jährige am Mittwoch zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Die Besitztümer habe er dann lediglich aufbewahrt. «Ich habe die Waffen an mich genommen und weggeschlossen.» Unter anderem mietete er dazu in Becherbach im Kreis Bad Kreuznach eine Scheune. «Ich wollte das nicht zu Hause haben.» Dennoch stießen Ermittler auch in seiner Wohnung in Hundsbach auf kistenweise Waffen, Munition und Schwarzpulver. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben.