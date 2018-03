Waffenbesitzer bei Kontrollen meist kooperativ

Aus unserem Archiv

Mainz

Für Waffenbesitzer gelten in Rheinland-Pfalz strenge Auflagen. Pistolen und Revolver, Gewehre und Munition müssen sicher in speziellen Schränken verschlossen werden. Die Behörden dürfen die Aufbewahrung überprüfen. Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa laufen die Kontrollen meist problemlos. Die Waffenbesitzer seien in den meisten Fällen sehr kooperativ. Wer nicht für die geeignete Unterbringung sorgen kann oder will, muss seine Waffe abgeben. Jedes Jahr landen Hunderte alter Schießeisen bei den Behörden und werden geschreddert.