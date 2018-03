Ähnlich gravierende Vorwürfe der sexuellen Belästigung wie beim Weißen Ring in Lübeck hat es beim rheinland-pfälzischen Landesverband der Opferhilfeorganisation nach eigenen Angaben bislang nicht gegeben. Allerdings seien durchaus schon Vorwürfe erhoben worden – er wisse von „ganz wenigen Vorfällen in längst vergangener Zeit“, sagte der Landesvorsitzende des Weißen Rings, Werner Keggenhoff, am Mittwoch in Mainz. Details dazu nannte er auf Nachfrage nicht. In diesen Fällen seien etwa Ermahnungen ausgesprochen oder Mitarbeitern bestimmte Opfer nicht mehr zugewiesen worden.

In Schleswig-Holstein werfen mindestens zwölf Frauen einem Außenstellenleiter des Weißen Rings vor, sie bei einer Opferberatung sexuell belästigt und genötigt zu haben. In Rheinland-Pfalz gebe es „nichts Vergleichbares“, sagte Keggenhoff. ...

