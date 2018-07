Die Fernsehsendung über den in Koblenz ermordeten Obdachlosen hat vorerst keine neuen Hinweise gebracht. „Es hat keine Reaktion gegeben, das ist erstaunlich“, sagte die Polizeisprecherin Claudia Müller am Dienstagnachmittag. In der SWR-Sendung „Kriminalreport“ war am Montagabend über den Mordfall berichtet worden. Die Polizei erhoffte sich davon neue Zeugen. „Vielleicht kommt noch etwas“, ergänzte Müller. Möglicherweise seien schon so gut wie alle Beobachtungen mitgeteilt worden: Bisher hat die Polizei 1250 Spuren ausgewertet. Der entscheidende Hinweis fehlt allerdings noch. Der Obdachlose war am 23. März tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden, sein Kopf war abgetrennt. Eine Sonderkommission ermittelt. Rund 1000 Zeugen wurden bereits befragt.

