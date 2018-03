Vor Gericht selbst angezündet – 71-Jähriger tot

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der 71-Jährige, der sich am Montag vor dem Koblenzer Landgericht selbst angezündet hatte, ist in der Nacht zum Dienstag an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann Anfang September 2010 wegen eines Sexualdelikts vom Landgericht zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Diese Strafe hätte er spätestens am Montag antreten müssen. Bevor er sich mit einer Flüssigkeit übergoss und in Brand setzte, hatte er einen Abschiedsbrief in der Nähe des Brandorts abgelegt.