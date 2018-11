Wegen der Abbrucharbeiten am Problemteil der Schiersteiner Brücke muss die Autobahn 643 in der kommenden Woche in einem Bereich erneut voll gesperrt werden. Von Montagabend um 21 Uhr bis Dienstagmorgen um 5 Uhr kann die Abfahrt Mainz-Mombach aus Wiesbaden kommend und die gleichnamige Auffahrt in Richtung Bingen nicht genutzt werden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Koblenz mit. Aus Bingen kommend bleibt die Abfahrt demnach frei. Umleitungen über den Gonsenheimer Kreisel seien ausgeschildert. Der Radverkehr werde umgeleitet und sei von der Sperrung nicht betroffen.

Das sogenannte Herzstück Ost der alten Schiersteiner Brücke wird seit Anfang August und voraussichtlich noch bis Ende des Jahres abgerissen. Im Februar 2015 war dort ein Pfeiler abgesackt, was zu ...

