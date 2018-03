Völlig betrunkene Diebe klauen Jogginghose

Aus unserem Archiv

Mainz

Zwei völlig betrunkene Männer haben in Mainz eine Jogginghose geklaut. Einer der beiden Täter hatte nach Polizeiangaben vom Montag 3,26, der andere gar 4,48 Promille – morgens gegen 11.30 Uhr. Die Männer im Alter von 32 und 33 Jahren hätten am Samstag mit der Hose im Wert von 20 Euro ohne zu bezahlen ein Geschäft verlassen. Der Diebstahl sei aber nicht unbemerkt geblieben. Der Verkäufer des Ladens habe die Männer verfolgt, um sich die Hose zurückzuholen. An einer Bushaltestelle sei es zu einer Rangelei gekommen. Verletzt wurde niemand.