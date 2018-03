Vögel verstummen – Naturschützer: Kein Grund zur Sorge

Aus unserem Archiv

Mainz

Das Morgenkonzert der Vögel ist in vielen rheinland-pfälzischen Gärten verstummt. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) berichtete am Donnerstag in Mainz von zahlreichen besorgten Anrufen – und gab Entwarnung. «Der Gesang der Vögel hat zwei Funktionen: Einen Partner anzulocken und das Brutrevier zu markieren», erklärte Nabu-Naturschutzreferent Olaf Strub. Nach dem Ende der Brutzeit müssten sie jetzt nicht mehr singen. Zudem könnten Vögel nun während der Mauser, also dem Austausch sämtlicher Federn, schlechter fliegen. Daher verbergen sie sich laut Strub, um nicht Feinde auf sich aufmerksam zu machen. Außerdem fänden viele Vögel im Spätsommer mehr Futter außerhalb der Gärten, etwa Früchte und Samen.