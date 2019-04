Seit Mitte 2018 ist der Vierungsturm des Doms in Speyer komplett eingerüstet – nun rücken die weiteren Arbeiten an der Kuppel näher. Darüber informieren heute in Speyer unter anderem Dombaumeisterin Hedwig Drabik und der Leiter der kirchlichen Denkmalpflege, Wolfgang Franz. Geplant ist in diesem Jahr, die Kuppel von einer Putzschicht zu befreien und dann über den weiteren Umgang mit der Natursteinoberfläche zu entscheiden. Auch das Dach und die Statik der Säulen sollen geprüft werden. Darüber wird auch Domkapitular Peter Schappert informieren.

Die Sanierung soll schätzungsweise eine halbe Million Euro kosten. Dazu wird die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Speyer einen Fördervertrag in Höhe von gut 57 000 Euro übergeben. Die Vierungskuppel gehört ...

