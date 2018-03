Vier Rasierklingen bei Training auf Fußballplatz gefunden

Aus unserem Archiv

Limbach

Vier Rasierklingen sind bei einem Training auf dem Kunstrasen des Fußballvereins FC Palatia Limbach im Saarland gefunden worden. Verletzt worden sei niemand, teilten die Polizei in Homburg und der Verein am Montag mit. Die Klingen hätten am Freitag an verschiedenen Stellen des Platzes gelegen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung.