Viele Piraten in Rheinland-Pfalz zahlen keine Mitgliedsbeiträge

Mainz

Ein großer Teil der rheinland-pfälzischen Piraten hat 2012 noch keine Mitgliedsbeiträge an die Partei gezahlt. Derzeit warte die Landespartei noch auf das Geld von 39 Prozent der 1160 Piratenmitglieder, sagte ein Sprecher am Montag auf dpa-Anfrage. Nachdem die säumigen Parteifreunde in den vergangenen Wochen bereits per E-Mail erinnert worden seien, hätten viele das Geld inzwischen überwiesen. Drei Mitglieder seien wegen des Schreibens ausgetreten. Seit dem Bundesparteitag im April liegt der Jahresbeitrag der Piraten bei 48 Euro.