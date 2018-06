Der wegen betrügerischer Abrechnung von Fahrtkosten verurteilte Ex-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ruwer hat in der zweiten Instanz einen Teil seiner Pension retten können. Im November 2017 hatte das Verwaltungsgericht Trier ihn für schuldig befunden, von 2001 bis 2015 in 192 Fällen die Verbandsgemeinde im Kreis Trier-Saarburg um insgesamt 15 000 Euro geschädigt zu haben. Daher strich es ihm die Pensionsansprüche. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz änderte nach Mitteilung vom Mittwoch im Berufungsverfahren dieses Urteil, indem es das Ruhegehalt lediglich um ein Fünftel für die Dauer von drei Jahren kürzte.

Der Grund: Ein Teil des vom Verwaltungsgericht Trier angenommenen Vergehens lasse sich nicht beweisen. Von 2001 bis 2004 habe der ehemalige Bürgermeister ...

