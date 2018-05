Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz werden nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW künftig generell auch während der Sommerferien bezahlt. Das teilte der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch in Mainz mit. Bislang seien viele befristete Verträge mit Beginn der großen Ferien ausgelaufen. „Es wurde eine richtige Entscheidung getroffen, weil sie dazu beiträgt, die dringend benötigten Lehrkräfte im Land zu halten“, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Klaus-Peter Hammer.

Laut der Gewerkschaft werden die Vertretungslehrer gebraucht, um die Unterrichtsversorgung aufrecht zu erhalten. Die GEW forderte als weitere Maßnahme, den Vertretungspool weiter auszubauen. Außerdem müssten die Schulen mehr Planstellen anbieten, damit ...

