Ein Zwischenfall mit einem Messer auf offener Straße in der Mainzer Innenstadt stellt die Ermittler vor Fragen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hoffen die Beamten, dass ein ihnen zur Verfügung gestelltes Handyvideo bei der Aufklärung hilft. Zugleich rief sie eventuelle Zeugen auf, keine Videos oder Fotos von dem Vorfall zu veröffentlichen, sondern sich bei der Polizei zu melden.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Mann am Montag nach einem verbalen Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Innenstadt auf die Straße gelaufen. Dort blockierte er eine Kreuzung. Als ein 23-jähriger ...