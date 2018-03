Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Direktor des saarländischen Verfassungsschutzes, Helmut Albert, spricht am Mittwoch um 11.00 Uhr über die Verbreitung des Rechtsextremismus im Land. Bei einem Seminar für Jugendliche will er auch über den Umgang mit Sympathisanten der rechten Szene in Schulen diskutieren. Die Veranstaltung wird organisiert von den Jungen Journalisten, die junge Menschen im Saarland für das Problem sensibilisieren wollen.