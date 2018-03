Verfassungsschutzchef: Rechtsextremismus im Saarland geht zurück

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland verlieren Rechtsextreme nach Ansicht des Verfassungsschutzes zwar stark an Bedeutung. Die politisch motivierten Gewalttaten im Land, vor allem die Körperverletzungen nehmen allerdings zu, sagte der Direktor des Landesverfassungsschutzes, Helmut Albert, am Mittwoch bei einem Seminar für Jugendliche in Saarbrücken.

Die NPD befindet sich im Saarland «im freien Fall».

Foto: Matthias Balk/Archiv – DPA

Der Grund: nur 40 Prozent der Täter seien dem Verfassungsschutz aus der Beobachtung bekannt. «Die Mehrheit der Täter hat überhaupt keinen Vorlauf in der rechtsradikalen Szene», sagte Albert. Sie handelten vor allem spontan.

«Die haben nur mal etwas aus der rechten Szene gehört, das ihnen aus Unwissenheit zugesagt hat», etwa durch CDs, die auf Schulhöfen kursierten. Nach Angaben Alberts kennen gerade in Erweiterten Realschulen im Nordsaarland rund 70 Prozent der Schüler rechtsradikale Musik und hören sie auch regelmäßig. Die Texte dieser Lieder seien vor allem für Schüler mit geringem Geschichtswissen gefährlich, sagte Albert.

Das Einstiegsalter in die rechte Szene liege im Saarland bei 14 bis 16 Jahren, die meisten blieben ihr drei bis vier Jahre treu, sagte Albert. Bislang habe die Szene stets in etwa so viele Austritte wie Neuzugänge gezählt. «Aber eben diese Bewegung geht seit etwa drei Jahren zurück», sagte Albert auf dem Seminar, das von den JungenJournalisten Saar in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz organisiert wurde. Gründe für den Ausstieg seien neue Beziehungen oder Arbeitgeber, die das rechtsradikale Umfeld nicht akzeptierten. «Nur die wenigsten werden auch tatsächlich ihr Weltbild wechseln», räumte Albert ein.

Grund für die sinkende Zahl an Rechtsextremen sei unter anderem die Präventionsarbeit der Ministerien in saarländischen Schulen und Vereinen. Außerdem sei es für die meisten Jugendlichen nicht mehr attraktiv, in einer Subkultur zu leben. Dennoch kennten gerade in Erweiterten Realschulen im Nordsaarland rund 70 Prozent der Schüler rechtsradikale Musik und hörten sie auch regelmäßig an.

Nach Zahlen des Innenministeriums ist die Zahl der Rechtsextremisten im Saarland von 450 im Jahr 2007 auf 310 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Zahl der gewaltorientierten Rechten sank von 150 im Jahr 2007 auf 90 im Jahr 2011.