Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die Forderung der AfD zurückgewiesen, den Verfassungsschutz auszukoppeln und als eigenständiges Landesamt zu führen. „Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz ist bewusst als Teil des Innenministeriums in die Strukturen des Hauses eng eingebunden“, sagte Ministeriumssprecher Joachim Winkler am Donnerstag in Mainz. „Es ist eine leistungsfähige Aufstellung gewährleistet, die keine Tendenz zu Verselbstständigung in sich trägt und sich wie in anderen Bundesländern auch zusammen mit einer ausgeprägten parlamentarischen Kontrolle bewährt hat.“ Deshalb sei keine Veränderung geplant.

AfD-Fraktionschef Uwe Junge hatte kritisiert, dass Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Dienst- und Fachaufsicht des Verfassungsschutzes selbst führe. Der Verfassungsschutz beobachtet unter anderem extremistische Bestrebungen. In anderen Ländern wie Bayern und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.