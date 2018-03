Verfahren gegen CDU: Strafe höchstens vierstellig

Die Herausgabe amtlicher Dokumente zu Familienmitgliedern des Ex-Agenten Werner Mauss wird den CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz höchstens einen vierstelligen Betrag kosten. Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz könnten zwar mit bis zu 300 000 Euro geahndet werden, aber in diesem Fall werde eine solch hohe Geldbuße nicht fällig, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.

Die Ermittlungen von Kugelmann stehen im Zusammenhang mit der CDU-Spendenaffäre in Rheinland-Pfalz. Wegen der laufenden Ermittlungen gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser hatte die Partei im November amtliche Dokumente an Medien geschickt, in denen Namen und Geburtsdaten von Mauss-Angehörigen genannt sind. Der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Patrick Schnieder, erklärte damals, die Partei halte „keine Informationen hinter dem Berg“, sondern wolle aufklären.

Kugelmann erklärte, bei Veröffentlichungen seien die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen zu berücksichtigen. Dies gelte insbesondere, wenn Minderjährige betroffen seien. Kugelmann will eine Bewertung des Vorfalls in der kommenden Woche an den CDU-Landesverband senden. Dann gebe es eine vierwöchige Anhörungsfrist. In sechs Wochen könne der endgültige Bescheid mit einem möglichen Bußgeld rausgehen.