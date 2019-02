Verdi kündigt Warnstreik im öffentlichen Dienst an

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen will Verdi mit einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst der Länder den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Für den 26. Februar ruft die Gewerkschaft daher Beschäftigte der Landesverwaltungen, der Universitätsklinik und der gewerblich-technischen Landesbetriebe dazu auf, ihre Arbeit vorübergehend niederzulegen – und zu einer Demo und Kundgebung nach Saarbrücken zu kommen.

Dies solle ein „starkes und klares Signal nach Potsdam in die Verhandlungen senden“, teilte der Verdi-Geschäftsführer des Bezirks Saar-Trier, Thomas Müller, am Montag in Saarbrücken mit. Da eine zeitgleiche Übertragung ...